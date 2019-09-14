المغامسي بتغريدة بعد هجوم بقيق: قل للأعادي ستحترق قلوبكم لا آبارنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تغريدة موجهة لـ"الأعادي" على حد تعبيره وذلك بعد ساعات من استهداف معمل لشركة أرامكو النفطية في بقيق بالمنطقة الشرقية.

وقال المغامسي في تغريدته: "قل للأعادي: ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا، دون أن تصلوا إلى مقصودكم، فكل بلادنا قيادة وشعبا مسخرة لحماية بيت الله العتيق، وللبيت ربٌّ يحميه".

جماعة الحوثي في اليمن قد أعنت مسؤوليتها عن الهجوم ضد المنشأة النفطية السعودية بـ"10 طائرات مسيرة" وفقا لما نشره تلفزيون المسيرة التابع للجماعة في اليمن.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.

ويذكر أن محافظة بقيق تمتد على مساحة حوالي 595 كيلومتر مربع من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتي محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلي كوبري فرزان غربا باتجاه الرياض، وهي احدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموا عمرانيا متسارع ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حاولي 70 ألف نسمة وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.