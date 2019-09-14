ترامب لمحمد بن سلمان: مستعدون للتعاون في كل ما يدعم أمن السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو، السبت، وأكد الرئيس الأمريكي "استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها"، حسبما أوردت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أن ترامب شدد على "التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعة لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي".

من جهته، أكد ولي العهد السعودي، بحسب الوكالة، أن "المملكة تملك الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه".

كان المتمردون الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجومين باستخدام 10 طائرات مسيرة بدون طيار، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار التحقيقات المتعلقة بالحادث.

وعبرت دول عربية والولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة عن إدانتهم للهجوم، الذي تسبب، بحسب مصادر لـCNN، في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام إلى النصف.