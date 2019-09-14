"تحالف اليمن": تحقيقات مستمرة في الهجوم على منشأتي أرامكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، استمرار تحقيقات قيادة القوات المشتركة للتحالف لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، لـ"الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح السبت، على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وقال المتحدث باسم التحالف، في البيان، "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي"، حسبما ورد في البيان الصادر عن الخارجية السعودية.

وأعلن أحد المتحدثين باسم ميليشيات الحوثيين في اليمن، في وقت سابق السبت، مسؤولية الميليشيات الموالية لإيران، عن الهجومين، مشيرًا إلى استخدام 10 طائرات مسيرة بدون طيار.