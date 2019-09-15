أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصادر لـCNN، الأحد، إن شركة أرامكو السعودية تمتلك حوالي 200 مليون برميل من النفط الخام في مخازن تابعة للشركة في اليابان والصين والعاصمة الهولندية أمستردام، ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الكمية من النفط الخام لتعويض فاقد الإنتاج على خلفية الهجمات التي تعرضت لها منشأتي الشركة، السبت، والتي تسببت في خفض إنتاج النفط السعودي اليومي إلى النصف.

وبناءً على تقدير حجم الإنتاج المفقود من الهجوم، يمكن أن يغطي 200 مليون برميل حوالي 40 يومًا من الإنتاج المفقود

وتسبب الهجوم في إخراج 5.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي للنفط السعودي، وهو ما يعادل 5% من حجم إنتاج النفط الخام في العالم، حيث تنتج المملكة 10% من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

وقال مستشار لوزير الطاقة السعودي، وأحد كبار المستشارين في أرامكو، لـCNN، إن أكثر من 100 مهندس يعملون على تقدير حجم الضرر الناجم عن الهجمات.