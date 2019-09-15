ظريف ردا على اتهامات هجوم أرامكو: بومبيو تحول إلى سياسة "أقصى خداع"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يتبادل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو الاتهامات وربما الانتقادات أيضا عبر تويتر، حيث استخدم بومبيو تويتر، السبت، لاتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، وقال إن روحاني وظريف "يتظاهران بالانخراط في الدبلوماسية"، فيما رد وزير الخارجية الإيراني بأن الولايات المتحدة تمارس سياسة الخداع بعد أن فشلت في سياسة الضغط الأقصى على إيران.

وكتب ظريف في تغريدة له على تويتر، الأحد، "بعد أن فشل بومبيو في سياسة أقصى ضغط، تحول إلى سياسة (أقصى خداع)".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، "الولايات المتحدة وعملاؤها عالقون في اليمن بسبب الوهم بأن تفوق السلاح سيؤدي إلى نصر عسكري. إلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة. قبول اقتراح 15 أبريل (نيسان) لإنهاء الحرب وبدء المحادثات قد يفيد في ذلك".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، وأدت إلى خفض إنتاج النفط السعودي على النصف.