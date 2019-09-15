تقرير: نظريتان يُحقق فيهما بهجوم أرامكو.. وسيناتوران يعلقان

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نظريتان يحقق فيهما المسؤولون في استهداف معمل شركة أرامكو السعودية في بقيق بالمنطقة الشرقية للمملكة، وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين يبحثون في احتمالية أن الهجمات تضمنها صواريخ من طراز كروز بالإضافة إلى التحقيق باحتمالية انطلاق الهجوم من جنوب العراق وليس من اليمن.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على معلومات أكثر حول هذا الهجوم ومن المنخرط فيه.

السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، علق على الهجوم وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وتوجيه الأخير لاتهامات لإيران بالوقوف خلفه، قائلا: "السعوديون والحوثيون في حرب، السعوديون يهاجمون الحوثيين، والحوثيون يردون الهجوم، إيران تدعم الحوثيين ولكن الأمر ليس ببساطة أن تقول إيران=الحوثي".

من جهته أكد السيناتور الجمهوري، توم كوتون، على تعهد الولايات المتحدة الأمريكية "بالوقوف إلى جانب الشركاء السعوديين في مواجهة حملة إيران الإرهابية عبر الشرق الأوسط".

وأضاف كوتون: "جهود آية الله اليائسة لشل أسواق النفط العالمية، ستجدد فقط التزامنا بالضغط تالأقصى (الحملة التي تقودها الإدارة الأمريكية ضد إيران).. النظام الإيراني وأذرعه سيواجهون تداعيات هذه الهجمات".