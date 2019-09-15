بالصور.. التونسيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدلى التونسيون بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في ثورة شعبية في 2011.

ويتنافس في تلك الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جاءت في أعقاب وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، 24 مرشحا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، فيما يحق لحوالي 7 ملايين ناخب التصويت في تلك الانتخابات.

وتشرف الهيئة العليا للانتخابات، والتي تضم 9 ممثلين عن المحاماة والقضاء والمالية والمحاسبة فضلا عن ممثل للتونسيين في الخارج وممثل للأمن والسلامة المعلوماتية.

ونشرت الداخلية التونسية أكثر من 70 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات داخل مراكز الاقتراع التي يتجاوز عددها 4 آلاف مركز انتخابي، وتحظى عملية التصويت التي تجرى في يوم واحد، بمراقبة منظمات المجتمع المدني في تونس وبعثة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وتتواصل عملية التصويت، الأحد، في مقرات البعثات الدبلوماسية خارج تونس لليوم الثالث والأخير.

ويفوز بتلك الانتخابات المرشح القادر على حصد أغلبية الأصوات بنسبة 50%+ 1، وفي حالة عدم نجاح أي من المرشحين في حصد تلك النسبة تجرى جولة الإعادة بين المرشحين الأكثر حصدًا للأصوات.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات النتائج الأولية لعملية الفرز في 17 سبتمبر أيلول الجاري.