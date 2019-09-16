وزير الخارجية القطري يندد بهجوم أرامكو: يجب وقف الصراعات في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الاثنين، عن إدانة بلاده للهجمات على منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة أرامكو، وقال وزير خارجية قطر، في تغريدةو له على تويتر، إنه "ينبغي بذل جهود لوقف الصراعات بالمنطقة".

كتب نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، في حسابه على تويتر، " ندين الهجمات على المرافق الحيوية و المدنية و آخرها البقيق. يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة".

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنت قبل سنوات قطع علاقاتها مع قطر، عضو مجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية اتهامات لها بتمويل الإرهاب، وتتمتع قطر بعلاقات جيدة مع إيران، خاصة بعدما أعلنت تلك الدول مقاطعتها للدوحة.

وأعلن المتمردون الحوثيون، الموالون لإيران، مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط في السعودية، الأمر الذي تسبب في خفض إنتاج السعودية اليومي إلى النصف وبالتالي خسارة 5% من حجم إنتاج النفط في العالم.

وتتهم الولايات المتحدة، إيران بالضلوع في هجمات أرامكو، فيما تنفي طهران ذلك.