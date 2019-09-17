خامنئي: إيران لن تفاوض أمريكا إلا إذا اعتذرت وانضمت للاتفاق النووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، إنه لن يكون هناك "مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى"، وحذر خامنئي الإيرانيين مما وصفه بـ"النوايا الحقيقية لإعادة التفاوض الأمريكي"، وقال إنه "يجب أن يعلم الجميع ويلاحظوا أن هذه خدعة".

وفتح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الباب لإجراء محادثات متعددة الأطراف في المستقبل، "إذا اعتذرت إدارة ترامب وسحبت تعليقاتها وانضمت إلى الاتفاق النووي"، على حد وصفه.

وأدلى الخميني بتصرحات تتعلق بتكتيكات الرئيس دونالد ترامب للتفاوض، وقال "في بعض الأحيان يقولون [مسؤولو ترامب] التفاوض دون شروط مسبقة، وأحيانًا يقولون التفاوض مع 12 شرطًا. هذه التصريحات إما بسبب سياساتهم المضطربة أو خدعة لإرباك الآخرين. بالطبع، الجمهورية الإسلامية ليست مرتبكة، لأن طريقنا واضح، ونحن نعرف ما الذي نفعله".

وأضاف أن حكومة الولايات المتحدة تريد أن تجعل من سياسة "الضغط الأقصى" على إيران إستراتيجيتها الرئيسية والدائمة، تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى جعل هذه السياسة نهائية لكل من منافسيها المحليين والأوروبيين، الطريقة الوحيدة للتعامل مع إيران هي استخدام أقصى قدر من الضغط".

وأكد أعلى قيادة سياسية ودينية في إيران، أنه "يجب علينا أن نثبت، على العكس من ذلك، أن سياسة الضغط الأقصى على الأمة الإيرانية لن تنجح".

كان الرئيس الإيراني، قال، مساء الاثنين، في العاصمة التركية إسطنبول، إنه لن يلتقي الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة التي ستعقد الشهر الجاري، وكان روحاني أعلن في وقت سابق، أن موقف حكومته يتوافق مع موقف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي الخاص برفض المفاوضات المباشرة الثنائية مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الفرنسي قبل أسابيع، في ختام اجتماعات قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، أنه ينسق لعقد اجتماع ثنائي يضم الرئيسين الأمريكي والإيراني، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني.