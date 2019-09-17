لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حكومتها تفضل الدبلوماسية بدلاً من التدخل العسكري كوسيلة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مضيفة أن الاتفاق النووي الإيراني، يعد "لبنة بناء" يحتاج المجتمع الدولي إلى العودة إليه.

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، "لقد أوضحت أننا الأوروبيون نعتقد أن الصفقة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية هي لبنة نحتاج إليها للعودة إليها"، وتابعت "لكن هناك أيضًا قائمة طويلة من الأعباء الأخرى التي تأتي من إيران مثل برنامج الصواريخ الباليستية ومشاركتها في سوريا. لذلك هناك الكثير للمناقشة ".

وأكدت المستشارة الألمانية "نحن نفضل العملية الدبلوماسية التي نحاول المضي قدمًا فيها. لكن في الأيام الأخيرة، ارتفعت التوترات في المنطقة وستظل ألمانيا مؤيدة دائمًا لتراجع التصعيد والحلول طويلة الأجل ممكنة فقط من خلال عملية سياسية".

وفيما يتعلق بالهجمات التي طالت منشأتي النفط في السعودية، والمعروفة باسم "هجمات أرامكو"، قالت ميركل، إن برلين تنتظر نتائج التحقيق في الهجوم على البنية التحتية النفطية السعودية قبل أن توجه أي لوم.

وتابعت "عندما يتعلق الأمر بالمسار الدقيق للأحداث في الهجمات على المملكة العربية السعودية، والتي ندينها بالطبع، نحن ننتظر نتائج الأطراف المعنية [في التحقيق]"، "لا يمكنني رؤية صورة نهائية هنا، لكن بالطبع يجب رؤية كل شيء في سياق الوضع المتوتر للغاية في المنطقة".

وتشير التحقيقات الأمريكية والسعودية، حسبما أكدت مصادر لـCNN، إلى انطلاق الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية، في الوقت الذي أعلن فيه المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم باستخدام 10 طائرات مسيرة.