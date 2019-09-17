لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مسؤولية الحوثيين في اليمن عن الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط في السعودية، وقال في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "في حالة إنكار" إذا اعتقدت أن اليمن لن يرد على المعتدين.

وكتب ظريف في حسابه على تويتر، الثلاثاء، "لقد أصبحت الولايات المتحدة في حالة إنكار، إذا اعتقدت أن الضحايا اليمنيين الذين يعانون من أسوأ جرائم الحرب لن يفعلوا كل ما في وسعهم للرد".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، "ربما من المحرج أن تعترض 100 مليار دولار من الأسلحة النار اليمنية. لكن إلقاء اللوم على إيران لن يغير ذلك ".

ومضى وزير الخارجية الإيراني في الإشارة إلى ازدواجية المعايير التي تطبقها واشنطن عندما يتعلق الأمر بالحرب في اليمن، وقال إن "الولايات المتحدة لا تشعر بالضيق عندما يستهدف حلفاؤها بلا رحمة أطفالاً مدنيين في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات، بأسلحتها ومساعدتها العسكرية"، "لكنها منزعجة للغاية عندما يتفاعل الضحايا بالطريقة الوحيدة التي يستطيعون بها، ضد منشآت النفط".

واختتم ظريف تغريدته بالقول "إنهاء الحرب = الحل الوحيد للجميع".

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـCNN، فإن التحقيقات الأمريكية والسعودية تشير إلى انطلاق الهجمات على منشأتي النفط في السعودية والتي تسببت في خفض الإنتاج السعودي إلى النصف من داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما تنفيه إيران بشدة.