مؤشرات أولية.. غانتس يتقدم على نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت المؤشرات الأولية في إسرائيل، تقدم حزب "أزرق أبيض" برئاسة بني جانتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا، على حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي جرت، الثلاثاء.

وأغلقت أبواب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة، مساء الثلاثاء، والتي كان يأمل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في تعزيز مكانته السياسية فيها وتشكيل حكومة ائتلافية، بعد فشله في تحقيق ذلك في أعقاب الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان الماضي.

وبحسب المؤشرات الأولية التي أعلنتها ثلاث قنوات إخبارية رئيسية في إسرائيل، فإن حزب الليكود اليميني من المتوقع أن يحصد مابين 31 إلى 33 مقعدًا، مقابل 33 إلى 34 مقعدًا لحزب أزرق أبيض الممثل لتيار يمين الوسط، فيما تظهر استطلاعات الرأي حلول "القائمة المشتركة" والمكونة من تحالف سياسي لأربعة أحزاب عربية محسوية على اليسار في إسرائيل، في المركز الثالث بحوالي 11 مقعدًا.

وحل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، رابعا، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت نحو 60% من إجمالي عدد الناخبين 6 ملايين ناخب.

ويعول الحزبان الرئيسيان في إسرائيل، الليكود وأزرق أبيض، على تشكيل تحالفات سياسية داخل الكنيسة لتشكيل حكومة ائتلافية في إسرائيل.

وساهم الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من 10 أعوام، وأفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" في فشل ائتلاف حاكم في أعقاب انتخابات أبريل نيسان الماضي.