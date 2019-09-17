موسكو، روسيا (CNN) -- نفى المُتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، قيام روسيا بلعب دور الوساطة للتقريب بين إيران والمملكة العربية السعودية عقب الهجوم على منشأتي نفط لشركة أرامكو في بقيق وخريص، السبت الماضي.

وقال بيسكوف للصحفيين إنه "لم يُجرِ أي حديث عن قيام روسيا بالوساطة لأن أياً من الطرفين لم يعبر عن رغبته في ذلك، والكرملين ليس لديه معلومات إضافية حول من قد يكون وراء الهجوم".

وفي رده على سؤال لمراسل CNN بشأن إحياء بيع السعودية منظومة صواريخ S-400 الروسية، قال بيسكوف: "العلاقات بين السعودية وروسيا متقدمة جدًا ومتعددة الأطراف. موسكو والرياض مُصممتان على توسيع هذا التعاون، سواء كان ذلك الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، وغيره".

وأضاف مُتحدث الكرملين: "لدينا أساس جيد للغاية تم إنجازه هنا ونخطط للتوسع في كل هذا. علاوة على ذلك، نحن نتعاون في مجالات حساسة للغاية، مثل التعاون العسكري والتقني، والاتصالات مستمرة حول هذا الموضوع، وستستمر".

كما سُئل بيسكوف عما إذا كانت الرياض قد استجابت لتصريحات بوتين خلال قمة روسية إيرانية تركية في أنقرة، الإثنين، التي كرر فيها عرضه للسعودية بيعها منظومة S-400. وقال المُتحدث: "لا لم يكن هناك" أي رد فعل من المملكة. وسبق أن ناقشت الرياض وموسكو الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.