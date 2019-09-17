ملك السعودية عن هجوم أرامكو: قادرون على التعامل مع "الاعتداءات الجبانة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية قادرة على التعامل مع ما وصفها بـ"اعتداءات جبانة"، في إشارة للهجوم الذي استهدف منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن "المملكة قادرة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وشكر الملك قادة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية "وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو".

كانت شركة أرامكو تعرضت لضربات جوية في وقت مُبكر من صباح السبت الماضي، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها إلى النصف (نحو 5 ملايين برميل نفط يوميًا).

بينما تبنت جماعة الحوثيين الهجوم الذي قالت إنها نفذته بواسطة 10 طائرات مٌسيرة، إلا أن اتهامات وُجهت إلى إيران، التي تمسكت بنفي صلتها بما حدث.