نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السفير دينيس روس، المبعوث الأمريكي الخاص الأسبق إلى الشرق الأوسط، إن إيران مسؤولة بصورة مباشرة عن الهجوم على معملي شركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأوضح روس في مقابلة مع CNN أن مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم "مثير للقلق لأنها تخطت عتبة عندهم، بالعادة إيران تعمل عبر أذرعها وتقوم بالأعمال بصورة غير مباشرة، المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان خائفا من الحرب العراقية الإيرانية وحاول منذ ذلك الوقت الابتعاد عن المواجهة المباشرة".

وأضاف: "سماحه (خامنئي) للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من قاعدة إيرانية أمر غير مسبوق في هذا السياق، وأنا قلق من ذلك.. لا أطن أننا سنسمع التقارير التي نسمعها الآن إن لم تكن أسلحة لم تنفجر وبحوزة السعوديين الآن.."

ولفت المبعوث الأمريكي الأسبق إلى أنه ما يجري الآن هو عملية بناء قضية لمشاركتها مع الأوروبيين، في سبيل "عزل إيران سياسيا" ودفع أوروبا لاتخاذ موقف لم تتخذه من قبل".