الرئيس الإيراني: اليمنيون هاجموا أرامكو لـ"تحذير أعدائهم"   

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن اليمنيين هاجموا منشأتي النفط في شركة أرامكو النفطية السعودية لـ"تحذير أعدائهم"، على حد قوله.

ورأى روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن "اليمنيين لم يضربوا مدرسة أو مستشفى أو سوق، لكنهم هاجموا مركزًا صناعيًا لتحذير أعدائهم"، حسب ما أوردته وكالة أنباء إيرنا الرسمية.

واعتبر روحاني أن "أعداء المنطقة يجب أن يتعلموا من هذه الدروس التحذيرية، وأن يسعوا لإخماد نار الحرب في المنطقة من أجل تحقيق الحرية والازدهار".

وقال الرئيس الإيراني إن إيران لا تسعى إلى نشوب صراع في المنطقة، مُتهمًا "السعودية والإمارات والأمريكيين وبعض الدول الأوروبية والنظام الصهيوني" بتدمير اليمن.

كان الحوثيون باليمن قد تبنوا هجومًا استهدف منشأتين في شركة أرامكو النفطية السعودية، صباح السبت الماضي، بينما قال تحقيق تجريه السعودية والولايات المتحدة إن إيران هي من شنت الضربات الجوية على الشركة عبر قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود مع العراق، وذلك بواسطة صواريخ كروز وطائرات مُسيرة عبرت إلى داخل العراق ومرت بالكويت قبل أن تسقط على أرامكو.

من جهة أخرى، قال روحاني إنه "بدلاً من الاعتراف بأن حزب الله اللبناني يتمتع بقدرات عالية، سواء من حيث المعرفة العلمية والعسكرية، أو قبول هذا الجزء من الشباب العراقي (الذي يشكل) الحشد الشعبي.. لقد طردوا الإرهابيين وحرروا مدن شمال العراق.. بدلاً من الاعتراف بنمو وعظمة أمم عظيمة مثل سوريا واليمن؛ فإنهم يسعون إلى إطلاق الاتهامات ضدهم".

وبشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الرئيس الإيراني إن "الأمريكيين لا يمكنهم تحقيق أهدافهم بأقصى قدر من الضغط، أقول لهم إذا كنتم صادقين وتسعون للتفاوض عليكم وقف كل الضغوط ضدنا".

وتابع: "لا توجد دولة مُستعدة للتفاوض في ظل ظروف الضغط القصوى".

وقال روحاني إن طهران مازالت مُتمسكة بالتزامات الاتفاق النووي، مُعتبرًا أن بلاده بدأت الخطوة الثالثة للحد من التزاماتها "لكن على العالم أن يعلم أننا نواصل عملنا في إطار القانون الدولي والضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".