دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اتهامات مُوجهة إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي نفط لشركة أرامكو السعودية، السبت الماضي.

وأرجع وزير الدفاع الإيراني، لدى حديثه إلى الصحفيين على هامش اجتماع للحكومة، الأربعاء، الهجوم على أرامكو إلى أنه "يأتي في إطار الحرب القائمة بين السعودية واليمن"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقال حاتمي إن "أحد طرفي النزاع هم اليمنيون الذين أعلنوا صراحة بأنهم هم الذين نفذوا العملية، ومنطق العمل واضح أيضًا بأن تقوم دولة بالرد على تعرضها لهجمات شديدة على مدى أعوام تكبدت على أثرها الكثير من الضحايا وكذلك الحصار المفروض عليه".

وأضاف حاتمي أنه "من الناحية العسكرية، قام اليمنيون قبل نحو عامين بتنفيذ مثل هذه العملية حينما هاجموا مطارًا في الإمارات بصاروخ مداه 1200 كيلومتر".

كان مصدر مطلع على تحقيقات سعودية أمريكية بشأن الهجوم لـCNN، قال إن احتمالات قيام إيران بالضربات "كبيرة للغاية"، وإن طهران شنتها عبر قاعدة إيرانية قريبة من حدودها مع العراق.

وفي وقت سابق، تبنى الحوثيون - المدعومون من إيران - في اليمن مسؤولية تنفيذ الهجوم، وقالوا إنه تم بواسطة 10 طائرات بدون طيار.