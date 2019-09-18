خالد بن سلمان: نشكر إدارة ترامب على مواجهة إيران والجماعات الإرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، عن شكره لإدارة الرئيس ترامب "في مواجهتها لعدوان النظام الإيراني والجماعات الإرهابية، بشكل غير مسبوق"، كما أعرب عن ودعم بلاده و"مواصلة الوقوف مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر والعدوان عديم المعنى"، على حد وصفه.

وأضاف خالد بن سلمان السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء أن بلاده تقدر " موقف الولايات المتحدة طويل الأمد من الدفاع عن حلفائها ومصالحها الأساسية في المنطقة ضد أعمال العدوان غير المبررة".

وأشاد نائب وزير الدفاع السعودي، بالدور الذي يقوم به الرئيس ترامب ونائبه مايك بينس، وكذلك الرؤساء السابقين بمن فيهم الرئيس أوباما، في الدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

وتتهم المملكة العربية السعودية إيران بالضلوع في هجمات أرامكو، والتي تسببت في خفض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف، فيما أعلن وزير الطاقة السعودية، مساء الثلاثاء، عودة إمدادات النفط واحتواء آثار هجوم أرامكو.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، على لسان المتحدث الرسمي العقيد تركي المالكي، أن التحالف يملك أدلة تثبت تورط إيران في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، وعرض تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أجزاءً من صواريخ كروز وطائرات مسيرة إيرانية استخدمت في الهجوم.