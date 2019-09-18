دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن رغبة بلاده في "إجراء تحقيق بمشاركة دولية"، في هجمات أرامكو والتي تسببت في خفض إنتاج المملكة من النفط للنصف، ما يمثل 5% من إمدادات النفط في العالم.

وأضاف ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن تلك المشاركة الدولية ستطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس بوتين الأربعاء، وعبر الرئيس الروسي عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي وقعت، السبت الماضي، على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وأعلن بوتين، حسبما نشرت الخارجية السعودية، "استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات".

وبحث الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي، السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في الوقت الذي عرض فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية، صورًا وأجزاء من طائرات مسيرة وصواريخ استخدمت في هجوم أرامكو، تثبت تورط إيران في تلك الهجمات.