بومبيو من جدة: هجوم أرامكو "عمل حربي إيراني" غير مسبوق

جدة، المملكة العربية السعودية (CNN)-- وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجوم أرامكو بأنه "هجوم إيراني" واعتبره "عمل حربي غير مسبوق".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، الذي وصل مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، "لقد باركنا الله أنه لم يكن هناك أمريكيين قُتلوا في هذا الهجوم، لكن في أي وقت كان لديك عمل حربي من هذا القبيل، فهناك دائمًا خطر بحدوث ذلك "، وأضاف بومبيو لاحقًا: "هذا هجوم غير مسبوق".

وقال بومبيو، للمراسلين المرافقين له قبل الهبوط في مطار جدة السعودي، "كان هذا هجومًا إيرانيًا. ليس الأمر، كذلك لا يمكنك التعاقد من الباطن على تدمير 5% من إمدادات الطاقة العالمية في العالم وتعتقد أنه يمكنك إعفاء نفسك من المسؤولية".

وأضاف بومبيو، أنه إذا كان "ادعاء الحوثيين الاحتيالي" دقيقًا، فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن "بصمات آية الله واضحة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن مجتمع المخابرات في الولايات المتحدة، لديه ثقة كبيرة في أن "الحوثيين ليس لديهم أنظمة أسلحة مثل تلك المستخدمة في الهجمات"، وأنهم يعتقدون "الهجمات انطلقت من إيران وليس في العراق"، وأضاف "المعدات المستخدمة غير معروفة في ترسانة الحوثيين"، "صواريخ كروز الهجومية لم نرها هناك من قبل، لذلك فإن مجتمع المخابرات لديه ثقة كبيرة في أن هذه الأسلحة لم تكن من شأنها أن تكون في حوزة الحوثيين. ربما هذا هو أهم جزء من المعلومات".

وتابع مايك بومبيو، في عرض أسباب الاتهامات الأمريكية لإيران بالضلوع في تلك الهجمات، "نعلم أيضًا أن هذه أنظمة لم ينشرها الإيرانيون في أي مكان آخر، وأنهم لم ينتشروا خارج بلادهم وفقًا لمعرفتنا. لم نرهم يقومون بنشر هذه الأنواع من أنظمة الطائرات بدون طيار مع أنواع النطاقات والقدرات، كما لم نرهم يضعون هذه الصواريخ حيث يمكنهم القيام بذلك. لم نر أي دليل على أنها جاءت من العراق".