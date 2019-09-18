الحوثيون يهددون: أبوظبي ودبي ضمن أهداف هجماتنا بالطائرات المسيرة

بيروت، لبنان (CNN)-- قال المتمردون الحوثيون في اليمن، إن بإمكانهم إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة بدون طيار، وهددوا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمزيد من الهجمات، على غرار هجوم أرامكو، السبت الماضي، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

ووجه الناطق العسكري للحوثيين يحيى ساري، في بيان، الأربعاء، تهديدًا مباشرًا للإمارات، قائلًا "عملية واحدة فقط ستكلفك كثيرًا. نعلن لأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف في الإمارات، بما في ذلك (الأهداف) في أبو ظبي ودبي، وتابع البيان "يمكن استهدافهم في أي لحظة".

وقال يحيى ساري "لن نتردد في الرد بسرعة وبشكل استثنائي على دول العدوان، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذا لم يتوقف هذا العدوان".

وأضاف ساري، "لقد وصلت قواتنا إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة على جميع المستويات. يمكن لقواتنا اليوم تصنيع وإنتاج العديد من الطائرات بدون طيار في وقت قياسي. وقد أكدت القوات المسلحة بالفعل قدرتها على إنتاج طائرة بدون طيار كل يوم".

جاء ذلك البيان، في أعقاب مؤتمر صحفي للمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، حيث عرض العقيد تركي المالكي، صورًا وأجزاء من الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في هجوم أرامكو، والتي تثبت تورط إيران في الهجوم.