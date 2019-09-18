ترامب وجونسون يبحثان هجوم أرامكو.. ناقشا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر الهاتف، الأربعاء، هجمات السبت الماضي، والتي استهدفت منشآتي نفط أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقال متحدث الحكومة البريطانية لـCNN، "لقد تحدث رئيس الوزراء إلى الرئيس ترامب بعد ظهر هذا اليوم عن هجمات السبت على منشآتي نفط أرامكو في المملكة العربية السعودية"، وأضاف "لقد أدانا الهجمات وناقشا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين".

وأشار متحدث الحكومة البريطانية إلى أن ترامب وجونسون ناقشًا أيضا أنه "يجب ألا يُسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي"، كما شملت المباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية، إيران بالتورط في الهجمات التي تسببت في خفض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة الإمدادات إلى طبيعتها، مساء الثلاثاء.