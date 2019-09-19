دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد حسام آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "غعادة الشرعية" الذي تقوده السعودية في اليمن، واصفا إياه بـ"الكارثة الإعلامية"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدات نشرها على صفحته بتويتر، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إن المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري السعودي كان بمثابة كارثة اعلامية لبلاده. لقد اثبت بقوة انه "لا يمكنه اثبات او لا يعلم: 1- منشأ (صواريخ) كروز والطائرات المسيرة بدقة.. 2-من اين منطقة ونقطة اُطلقت.. 3-لماذا لم يستطع الدفاع الجوي (السعودي) احباط الهجوم".

وكان المالكي، قد قال في المؤتمر الصحفي للتحالف، مساء الأربعاء إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، الأربعاء، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.