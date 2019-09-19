بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

(CNN)-- وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أبوظبي، الخميس، وذلك بعد يوم من رحلته إلى الرياض حيث التقى هناك ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

والتقى ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، مع بومبيو في العاصمة الإماراتية، الخميس.

تأتي زيارة بومبيو إلى المنطقة بعد الهجمات التي تعرضت لها شركة النفط السعودية “أرامكو“، حيث حمّلت المملكة إيران مسؤولية الهجمات، في حين نفت من جانبها طهران أي تورط لها بالأمر.