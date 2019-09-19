بومبيو من الإمارات: لا أحد لديه شكوك في وقوف إيران وراء هجوم أرامكو

بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إنه لا أحد في منطقة الخليج لديه شكوك في أن إيران كانت وراء الهجوم على شركة أرامكو النفطية السعودية.

تصريحات بومبيو جاءات على هامش زيارته الإمارات بعد أن وصلها قادمًا من السعودية. ووصف وزير الخارجية الأمريكي محادثاته مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بأنها كانت "جيدة وبناءة"، مُشيرًا إلى أنه سوف يُطلع الرئيس دونالد ترامب على ما سمعه من المسؤولين الإماراتيين.

وقال بومبيو: "أعتقد أنني سوف أمد الرئيس ببعض المعلومات المهمة حول ما ينبغي علينا التفكير فيه للتحرك". وجدد وزير الخارجية الأمريكي اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم على شركة أرامكو، قائلا: "لم أسمع أي شخص في المنطقة يقول إن لديه مجرد شكوك" في ذلك.

ولم يقدم بومبيو معلومات إضافية تدعم ما قاله، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ترامب والإدارة الأمريكية يريدان "حلا سلميًا"، قائلا: "علينا أن ندعم ذلك"، وأشار إلى أنه يجري العمل على بناء تحالف.

وبشأن العقوبات المفروضة على إيران، جدد بومبيو تأكيده على أنه سيكون هناك المزيد منها، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

وصباح الأربعاء، أعلنت السعودية الانضمام إلى التحالف الذي تشكله واشنطن لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفقا لمصدر بوزارة الدفاع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة تغطي في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي"،

لافتة أن "الانضمام يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

ويأتي إعلان السعودية هذا بعد أيام على استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بهجمات قالت مصادر لـCNN إن مصدرها إيران، في الوقت الذي نفى فيه التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن لـ"إعادة الشرعية" إعلان جماعة الحوثي أنها وراء هذه الهجمات أو أنها انطلقت من الأراضي اليمنية.