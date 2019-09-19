نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذر وير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيا، من المخاطر المترتبة على توجيه ضربة عسكرية أو عمل عسكري ضد إيران، وذلك في تعليق على ضوء الترقب الدولي لما ستؤول إليه الأمور بعد توجيه أصابع الاتهام لطهران بالوقوف خلف هجوم معملي أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وأوضح بانيتا في مقابلة مع CNN: "كوزير كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران، الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة لسوريا، فإيران لديها القدرة لاستخدام الصواريخ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة".

وتابع بانيتا قائلا: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حذرة في قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن ذلك (هجوم أرامكو) عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى أمريكا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "علينا اتخاذ قرار بناء على مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون.. نعم يمكننا التنسيق والاستشارة مع السعودية ودول أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل عسكري، فإن هذا النوع من القرار يجب أن تتخذه أمريكا بمفردها وفي سبيلها فقط".