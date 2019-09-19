الإمارات تقرر الانضمام "للتحالف الدولي لأمن الملاحة"

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات، صباح الخميس، قراراها بالانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية، وذلك في إعلان يأتي بعد يوم من إعلان السعودية انضمامها للتحالف ذاته.

وكانت المملكة العربية السعودية أوضحت خلال إعلانها الانضمام إلى التحالف، أن الأخير "يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف تقرير الوكالة أن " منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة تغطي في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي"، لافتة إلى ان "الانضمام يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

ويذكر أن إعلان السعودية هذا بعد أيام على استهداف معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص بهجمات قالت مصادر لـCNN إن مصدرها إيران، في الوقت الذي نفى فيه التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن لـ"إعادة الشرعية" إعلان جماعة الحوثي أنها وراء هذه الهجمات أو أنها انطلقت من الأراضي اليمنية.