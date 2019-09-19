بعد تبنيهم هجوم أرامكو السعودية.. من هم الحوثيون في اليمن؟

(CNN)--في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، لاسيما الهجوم الأخير على منشأتين، تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط، بمحافظة بقيق وهجرة خريص شرقي المملكة، والذي تبناه الحوثيون قائلين إنهم استخدموا طائرات مسيرة في تنفيذه، يسلط الضوء على الصراع بين الحوثيين في اليمن، والمملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفا عربيا، كانت قد أسسته قبل ما يقارب الخمس سنوات، للقضاء على الجماعة.

لكن استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية، بات سلاحا جديدا يستخدمونه، وقد تبنت الجماعة هجومين سابقين، في مايو/ أيار، وأغسطس/ آب الماضيين، على منشآت نفطية لأرامكو أيضا، لكن الهجوم الأخير، يعد الأكبر من نوعه، نظرا لبعد المسافة ودقة تنفيذه.

وفي هذا الصدد نرصد لكم تقريراً حول جماعة الحوثيون، ونشأتها.

من هم الحوثيون؟

الحوثيون هم ميليشيا من قبيلة شيعية، من محافظة صعدة شمال غرب اليمن، وهم يتبعون المذهب الزيدي في الإسلام، وسميت الميلشيا نسبة الى زعيمها السابق، حسين بدرالدين الحوثي، الذي قتله الجيش اليمني في عام 2004.

في 2014 وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي والحوثيون وممثلو الأحزاب الرئيسية على اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث أنهت الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة شهرًا من الاحتجاجات التي قام بها الحوثيون بعد أن أوقفت الحياة في صنعاء وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

ولطالما وجهت أصابع الاتهام الى إيران بتقديم الدعم والتمويل للجماعة المسلحة

وفي يناير 2015 اختطف المتمردون الحوثيون رئيس أركان الجيش اليمني، أحمد بن مبارك، وأفرج عنه بعد 10 أيام، وفي ذات العام، استولت الجماعة الشيعية على القصر الرئاسي، تبع ذلك استقالة الرئيس هادي بعد تنحي رئيس الوزراء وبعد فترة قصيرة، استولى الحوثيون على المطار الدولي في تعز.

في 26 مارس 2015 انطلقت المقاتلات من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر ودول أخرى لتضرب أهداف تابعة للحوثيين، الذين استمروا بإطلاق القذائف والصواريخ البالستية باتجاه المدن السعودية.

مؤخراً، تبنت الجماعة الهجوم على مصنعين لشركة أرامكو السعودية وقالت إنها نُفذت بطائرات مسيرة، لم تتمكن الدفاعات السعودية من رصدها، ربما لأنها كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يشكل تحول خطير في مسار المعركة.

والسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن قالت إن الهجوم على أرامكو يحمل بصمات إيران.