المالكي: قوات التحالف دمرت زورقا مُسيرًا أطلقه الحوثيون لشن عمل إرهابي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أن قوات التحالف اعترضت ودمرت زورقا مُففخًا كان مٌسيرًا عن بعد، لـ"لشن عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت، صباح الخميس، محاولة الحوثيين "القيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد".

وأضاف المُتحدث باسم التحالف أنه تم تدمير الزورق المُفخخ، الذي أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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وأكد المالكي أن الواقعة تٌشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى تهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، مٌشيرًا إلى أن قيادة التحالف في اليمن "مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات"، وفق البيان.