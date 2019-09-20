الجبير: التهاون مع إيران سيترتب عليه آثار وسيشجعها لارتكاب المزيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، مشيرا إلى استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للجبير على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية".

وأضاف: "يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.. التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

ويذكر أن المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية"، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال في المؤتمر الصحفي للتحالف، مساء الأربعاء إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، الأربعاء، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.