بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المُتحدة (CNN) -- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارها بعد استكمال التحقيقات في الهجوم على شركة "أرامكو" النفطية.

وقال الملك سلمان، في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، الجمعة، إن الهجوم يشكل "تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. وشكر الملك سلمان الرئيس الصيني على إدانته مثل هذه "الأعمال الإجرامية".

من جانبه، أدان الرئيس الصيني الاعتداء على شركة أرامكو، ورأى أنه يعد "انتهاكًا خطيرًا" يستهدف التأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد جين بينغ على الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسعودية ووقوف بلاده إلى جانب المملكة، مٌضيفا: "نقدر إجراءات المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط".

وفي وقت سابق، تبنى الحوثيون في اليمن مسؤولية الهجوم على أرامكو، السبت الماضي، في حين رجحت مصادر مُطلعة على تحقيقات سعودية أمريكية لـ CNN أن تكون إيران وراء الضربات الجوية التي أدت لخفض إنتاج الشركة إلى النصف (أي نحو 5 ملايين برميل نفط يوميًا). بينما تتمسك طهران بعدم صلتها بالحادث.