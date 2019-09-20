دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير فيصل بن فرحان، سفير المملكة العربية السعودية بألمانيا، إن المشكلة التي تواجهها بلاده مع إيران هي أن الأخيرة مستمرة في تنفيذ هجمات ثم ترفض تحمل مسؤوليتها، وعليه "نجد صعوبة في الوثوق بها".

جاء ذلك في مقابلة للأمير السعودي مع دوتشلاندفونك الألمانية، ونقلتها سفارة المملكة بألمانيا على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قال: "إن الهجوم الأخير يعتبر هجوما على الاقتصاد العالمي. فمثل هذا الهجوم الذي أوقف إنتاجنا النفطي لفترة قصيرة يُمس العالم بأسره، وطبعاً يجب أخذ هذه الهجمات على محمل الجد.."

وأضاف: "يجب على إيران تحمل المسؤولية وإدراك أنه لا يمكن لها أن تتمادى في عدوانها. كما يجب عليها أن تظهر للمنطقة أنها أصبحت دولة ذات مسؤولية، وأنها ليست داعمة للميليشات أو تقوم بهجمات إرهابية وما إلى ذلك.."

وتابع قائلا: "الشيء المهم الآن هو أن يتحد العالم أجمع وأن يوضح أن مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي غير مقبولة وأن هذه الاعتداءات مرفوضة تماماً.. هذه بالطبع مشكلتنا مع إيران التي تستمر في تنفيذ مثل هذه الهجمات ثم ترفض تحمل أي مسؤولية. لذلك نجد صعوبة في الوثوق بها".