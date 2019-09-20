دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عمليتين إحداهما تظهر قيام شخصين بالسطو باستخدام "ساطور" وسرقة أموال محل تموينات في المملكة العربية السعودية.

وأعاد الأمن السعودي نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثاني من العمر بعد توفر الادلة على قيامهما باقتحام مركز تموينات بحي النظيم، بآلات حادة (سواطير)، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية منه".

وفي مقطع فيديو آخر يظهر اقتراب سيارة من امرأة قبل محاولة نشل حقيبة تحملها، علق الأمن السعودي بتغريدة قال فيها: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطنين اثنين بالعقد الثاني من العمر، بعد توفر الأدلة على قيامهما، وهما يستقلان مركبة، بسحب الحقيبة اليدوية من يد امرأة مسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الاقدام ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى".

وفي فيديو ثالث تداوله نشطاء عن قيام شخص بدهس شابين، قال الأمن السعودي بتعليق على الفيديو: " قائد مركبة يسلم نفسه لمركز شرطة أحد المسارحة بعد تعمده صدم شابّين أمام أحد المواقع التجارية بمحافظة أبي عريش مساء يوم الأربعاء ١٤٤١/١/١٩هـ ، وفراره من الموقع مترجلاً".