ترامب يقر فرض عقوبات جديدة على "أعلى مستوى" ضد إيران

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وذلك على هامش حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

ووصف ترامب العقوبات بأنها تأتي على "أعلى مستوى"، وكان ترامب قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إنه أمر بفرض عقوبات جديدة على طهران.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، السبت الماضي. ووجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته إيران، فيما أعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عنه.

ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو/ أيار 2018، أقر حزمة عقوبات اقتصادية على طهران، طالت العديد من القطاعات، أبرزها قطاع النفط وشخصيات بارزة.