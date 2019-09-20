مسؤولون سعوديون يصفون لـCNN مستوى الاستجابة الطارئة لهجمات أرامكو

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—وصف مسؤولون سعوديون مستوى الاستجابة الطارئة للأجهزة المختصة في أعقاب الهجمات التي تعرض لها معملان لشركة أرامكو في منقطتي بقيق وخريص، بأنه كان "رائعا".

وأوضح المسؤولون لفريق CNN الموجود في الموقع أن 110 متعاقدين جرى إخلائهم فورا من الموقع دون أي إصابات ووصلت عربة إطفاء إلى موقع المعمل في خريص بغضون 10 دقائق.

ولفت المسؤولون إلى أن أول المتعاملين مع الحدث شهدوا صواريخ تسقط ولكنهم سارعوا للسيطرة على الحرائق وإنقاذ الأرواح، ملقين الضوء على أنه وخلال 24 ساعة من الهجوم، عاد المعملان لمستوى 30% من طاقتهما الإنتاجية.

ويذكر أن المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية"، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال في المؤتمر الصحفي للتحالف، مساء الأربعاء إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، الأربعاء، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.