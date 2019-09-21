عمرو أديب يعلق على مظاهرات مصر وينشر فيديو لـ"محمد علي": خلوا بالكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي المصري، عمرو أديب، مقطع فيديو قال إنه يظهر فيه المقاول محمد علي "بحالة سكر" على حد تعبيره، موجها تحذيرات للشعب المصري: "خلوا بالكم من مصر".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، شخص مستلق بحالة سكر شديدة تلاها لقطات من داخل ملهى ليلي، قال الإعلامي إنها تظهر المقاول المصري، محمد علي في إسبانيا.

وقال أديب في البرنامج الذي يذيعه على قناة MBC: "النهاردة بعد الماتش حصل تجمعات في كذا حته صغيرة جدا بكذا محافظة صغيرة جدا بيتلموا بيهتفوا يتصوروا يترفع الفيديو تقعد الجزيرة زي ما حضراتكم شايفين قالها حول في المحافظات انو هم مش عافين يحطوا ايه معاها.."

وتابع قائلا: "ان شاء الله الدنيا تكون جميلة وتكون كويسة وكل الحياة تبقى كويسة، أرجوكم خلو بالكم من البلد أرجوكم شوية عقل، أنا بوري حضراتكم، هذا ليس صراعا مع الفساد هذا صراع على السلطة، دول مش ناس ضد الفساد دول ناس ضد مصر وضد البلد ودول ناس عايزين يجيبوا عاليها واطيها، هو مش متدايق من الفساد ولا أي حاجة هو بس يجيبها الأرض ويجي يحكم تاني وضحك علينا قبل كده وفي ناس كثير رحتوا جبتوا مرسي وشفتوا الديكتاتورية وشفتوا الحاجات الدستورية الي عملها وشفتوا الاتحادية والسرقة بتاعت خيرت الشاطر والحاجات بتاعت حسن مالك.."