دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان الحوثي جاء على لسان مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين اليمنيين، الذي أعلن " وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف"، مع الاحتفاظ بـ"حق الرد"، وإطلاق "مبادرة سلام" هدفها إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الحرب القائمة في البلاد منذ مارس/آذار 2015.

نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان نشر مساء الجمعة، سلسلة تغريدات خاطب فيها "أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء"، داعيًا إياها إلى "أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات والتعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: