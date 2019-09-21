ظريف: السعودية نفسها غير مقتنعة بـ"كذبة" دور إيران بهجمات أرامكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن السعوديين أنفسهم غير مقتنعين بكذبة دور إيران في الهجمات التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

جاء ذلك في تغريدات لظريف على صفحته بتويتر، صباح السبت حيث قال وفقا لما ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "بما أن النظام السعودي يلقي باللوم - بدون مبرر- على إيران في مهاجمة منشآته النفطية، فمن الغريب أنهم شنوا هجوما انتقاميا ضد (محافظة) الحديدة اليوم، في خرق لوقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة".

وأضاف: "من الواضح أنه حتى السعوديين أنفسهم غير مقتنعين بكذبة دور إيران"، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

ويذكر أن المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية"، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال في المؤتمر الصحفي للتحالف، مساء الأربعاء إن التحالف يملك أدلة مادية ومعلومات تثبت تورط إيران في الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.

وعرض المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، الأربعاء، صورًا بالأقمار الصناعية وأدلة مادية من بقايا الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجوم الذي تسبب في خفض المملكة لإنتاجها من النفط وبالتالي نقص إمدادات النفط في العالم بمقدار 5%.