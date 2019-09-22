دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الإعلامي المصري، عمرو أديب، السبت، مقطع فيديو قال إنه يظهر تلقي أشخاص لأموال مقابل الخروج في مظاهرات بمصر، وذلك بعد المسيرات الاحتجاجية الأخيرة التي خرج فيها المئات في بعد المناطق بمصر ضد الرئيس، عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "انا عايز أوري حضراتكم دلوقت فيديو متصور مبارح بكاميرات الشارع، لأننا دلوقت عمر بنمر بنفس المطب بتاع 25 يناير.."

وأضاف: "طبعا كان في أطهار، دول كانوا من غير الأطهار دول الي بالدينار دول غير الأطهار، والله العظيم انا مش فاهمكوا، جينا مشينا مبارك قلتوا لا مش نافع، حاضر، جبتوا مرسي، حد يجيب مرسي؟ ومشيتوه ماشي، أنتو عايزين ايه؟ بس والله العظيم أنا عايز أعرف، كل مرة نصفر العداد ونبتدي من الأول؟ هي البلد دي حمل الحاجات دي يا جماعة؟"

وكان عمرو أديب قد علق على المظاهرات التي شهدتها مناطق بمصر، على ذات البرنامج بحلقة الجمعة، ناشرا مقطع فيديو قال إنه يظهر فيه المقاول محمد علي "بحالة سكر" على حد تعبيره، موجها تحذيرات للشعب المصري: "خلوا بالكم من مصر".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، شخص مستلق بحالة سكر شديدة تلاها لقطات من داخل ملهى ليلي، قال الإعلامي إنها تظهر المقاول المصري، محمد علي في إسبانيا.