مسؤول إيراني: إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول إيراني في ميناء هرمزجان، إن السلطات الإيرانية قررت إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو، المحتجزة لدى إيران.

وأوضح المسؤول، أن السفينة ستبحر من ميناء بندر عباس إلى المياه الدولية قريبا.

وأكد المسؤول الإيراني، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية أنه "على الرغم من أن المراحل القانونية والحقوقية لخروج (ستينا إمبيرو) من المياه الإيرانية قيد التنفيذ، إلا أن الملف القضائي بشأن انتهاكات الناقلة لايزال مفتوحا".

وأضاف أن السلطات في إيران تتابع "إجراءات المحاكمة النهائية بشأن انتهاك قواعد الملاحة البحرية بالوسائل القانونية، وسنعلن الحكم القضائي عند صدوره".

وكان إيريك هانل المالك السويدي لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، المحتجزة لدى إيران، قال لـCNN، الأحد، إن السلطات الإيرانية ستطلق سراح سفينته، خلال ساعات.

وصرح المدير التنفيذي لشركة ستينا بولك، المالكة للسفينة لوكالة الأنباء السويدية، "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح، يبدو أن السلطات الإيرانية ستفرج عن السفينة في غضون ساعات قليلة".

وكانت السلطات الإيرانية احتجزت السفينة في 19 يوليو تموز الماضي، خلال مرورها في مضيق هرمز أمام السواحل الإيرانية، وذلك ردًا على احتجاز السلطات البريطانية لناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا، وأفرجت سلطات إقليم جبل طارق عن السفينة فيما بعد.

وتشهد منطقة الخليج توترات كبيرة بعد الاستيلاء على تلك السفينة، واستهداف ناقلات نفط أخرى في الخليج، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للدفع بقوات إضافية لتأمين حركة الملاحة في الخليج.