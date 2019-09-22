لبنان يتابع قضية "صحفي" اعتقل باليونان للاشتباه بصلته بخطف طائرة 1985

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الخارجية اللبنانية عن اسم الشخص المعتقل في اليونان والموجهة له تهم لصلته بحادث خطف طائرة تابعة لشركة TWA برحلتها رقم 847 العام 1985، قائلة إنه "صحفي" لبناني يدعى محمد صالح.

صورة أرشيفية لأحد مختطفي طائرة TWA العام 1985

وقالت الخارجية اللبنانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تتابع السفارة اللبنانية في أثينا، منذ بعد ظهر يوم الجمعة، موضوع توقيف الشرطة اليونانية للصحافي اللبناني محمد صالح، وأجرت طوال هذا اليوم، الاتصالات اللازمة، مع قسم شرطة جزيرة سيروس، حيث تم احتجازه، مطالبة بالسماح لها، بإيفاد محام وطبيب، بهدف الوقوف على أوضاعه".

وأضاف البيان: "وستتوجه القائم بالأعمال بالوكالة، في سفارة لبنان في أثينا في تمام الساعة السابعة صباحا، من يوم الاحد، إلى جزيرة سيروس، بناء لتكليف من الوزير باسيل، للقاء الصحافي صالح، وتقديم المساعدة القنصلية له، في ضوء القوانين الدولية المرعية الإجراء".

ولفت التقرير إلى أن الخارجية اللبنانية قامت "بالتواصل مع السفير اليوناني في بيروت، الذي تواصل أيضا مع إدارته، وقد أشار إلى أن التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علما، بأن الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا الأمر".