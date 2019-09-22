واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هاجمت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال قوات ومعدات إضافية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو النفطية السعودية في بقيق وخريص والتي تتهم أمريكا إيران بالضلوع فيها.

وقالت بيلوسي في بيان السبت: "المحاولة الأخيرة المثيرة للغضب من قبل إدارة ترامب للالتفاف على إرادة الكونغرس من الحزبين.. هذه الإجراءات غير المقبولة تدفع للقلق".

وتابعت قائلة: "الأمريكيون تعبوا من الحرب، وليس لديهم مصلحة في الدخول في صراع آخر في الشرق الأوسط، خاصة إن كان بالنيابة عن السعودية.. لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يقوض الرئيس أمننا ويعرض حياة جنودنا الشجعان للخطر".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر قال، السبت، إن القوات والمعدات المرسلة "ذات طبيعة دفاعية وتركز بالأساس على الدفاع الجوي والصاروخي" وذلك بعد الهجوم على معملي أرامكو "الذي تظهر كل المؤشرات أن إيران مسؤولة عنه".

وأضاف اسبر: "الآن، نحن نركز على مساعدة السعودية لتطوير بنيتهم التحتية الدفاعية"، مضيفا أنه "كما قال الرئيس (ترامب) بوضوح، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لصراع مع إيران".