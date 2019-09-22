الأمن السعودي يكشف جنسية وتفاصيل "معذب الطفلة" والإجراءات المتخذة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأمن العام في السعودية، مساء السبت، إلقاءه القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو بعد قيامه بـ"تعذيب طفلته" مثيرا بذلك ضجة كبيرة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الأمن العام في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: "شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لقيامه بتعذيب طفلته البالغة (٣) أعوام من العمر، وتوفر الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وكان خالد أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، قال في وقت سابق إن مركز بلاغات العنف التابع للوزارة يجري تحقيقًا لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع، وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف.. وسيتم تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحقه"، حسبما كتب في حسابه على تويتر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو آخر لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، قالوا إنه يظهر الأب مقدما اعتذاره ومبررا أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة، لافتا إلى أن الحادثة قديمة، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات الواردة على ذلك: