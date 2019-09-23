بوريس جونسون عن هجوم أرامكو: سندرس كيفية الدفاع عن السعودية إذا طلبت

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، أنه سيدرس كيفية مساعدة بلاده في الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طلبت منها ذلك، مشيرا بأصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو".

وقال جونسون للصحفيين لدى توجهه إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يُمكنني أن أخبركم أن المملكة المتحدة ترى بنسبة كبيرة جدًا احتمالية مسؤولية إيران عن الهجوم على شركة أرامكو"، وفقا لما أوردته جمعية الصحافة البريطانية.

وأضاف جونسون: "نعتقد أنه من المُحتمل جدًا أن تكون إيران مسؤولة حقًا عن استخدامها كلا من طائرات بدون طيار وصواريخ كروز" خلال الهجوم.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني أنه "من الواضح أن الصعوبة، هي كيف يمكننا تنظيم استجابة عالمية؟ وما هي الخطوة المقبلة؟" وقال: "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين على بناء استجابة تحاول إزالة التوترات في منطقة الخليج".

وأضاف جونسون أنه "يتابع عن كثب المقترحات الأمريكية للقيام بالمزيد من أجل الدفاع عن المملكة العربية السعودية". وتابع بالقول إن المملكة المتحدة ستبحث عن طريقة مفيدة للقيام بدور في المنطقة إذا طلب ذلك السعوديون أو الأمريكيون.

وحول ما إذا كان هناك احتمالية للقيام بعمل عسكري، أجاب جونسون: "سوف ننظر في الطريقة التي يمكن أن تكون مفيدة إذا طُلب منا، واعتمادا على ما هي الخطة بالضبط"، فيما أشار إلى أن العقوبات ما زالت ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة.