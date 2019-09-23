"نت بلوكس" ترصد "تعطيلا" لفيسبوك ماسنجر ومواقع إخبارية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شبكة "نت بلوكس" لمراقبة أنشطة الإنترنت إنها رصدت "تعطيلا" لخدمة التراسل الفوري عبر فيس بوك ماسنجر، وخوادم "CDN" لعرض الصور على فيسبوك، إضافة إلى حجب مواقع إخبارية منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بنسختيها الإنجليزية والعربية وقناة "الحرة" الأمريكية، تزامنا مع احتجاجات تشهدها مصر.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات، المعنية بمنح تصاريح عمل وسائل الإعلام الأجنبية، دعت المراسلين المُعتمدين في القاهرة، إلى الالتزام بالقواعد المهنية الدولية، ووضعت ضوابط مُحددة لتغطيتهم ما يحدث في مصر، منها عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر إخبارية.

وأوضحت "نت بلوكس"، عبر موقعها الإلكتروني، أن اثنين من مزودي الاتصالات في مصر (المصرية للاتصالات، وراية القابضة للاستثمارات)، قاما الأحد بتعطيل "واسع النطاق" لإمكانية الوصول إلى هذه الخدمات والمواقع الإخبارية.

وأشارت "نت بلوكس" إلى أن المواقع المُتضررة التي مازالت محجوبة لم تتعرض من قبل للحجب في مصر، كما لم يتم حظر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام في مصر.

وقالت الشبكة، وهي مجموعة مُستقلة من منظمات المجتمع المدني الدولية المعنية بالحقوق الرقمية، إنه جرى أيضًا تقييد إمكانية تصفح الصور على فيسبوك، على الرُغم من أن هذه الخدمات كانت متوفرة بشكل مُتقطع.

وحذرت "نت بلوكس" من احتمالية تأثير هذه الإجراءات على حرية وسائل الإعلام والحق في حرية التجمع، وذلك في وقت تعتبر المعارضة "مُحجمة" بالفعل في المنطقة.

وقالت "نت بلوكس" إن الحجب جاء بالتزامن مع ما شهدته مصر خلال ليلة ثانية من المصادمات يوم السبت، مصحوبة باعتقالات على هامش مظاهرات ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.