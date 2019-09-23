نصرالله: النظام السعودي شاخ ولن يستمر طويلا وهيبته سقطت أمام ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بالتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني الـ89، نشر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي مقابلة مع الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله، هاجم فيها الأخير حكام المملكة وسياساتهم.

وقال نصرالله إن "النظام السعودي قد شاخ وقد يكون في مراحله الأخيرة لأسباب طبيعية، فالظلم خلال الـ100 عام الأخيرة والفساد مستشري لديه والقمع واستئثار العائلة المالكة، لكن ما سيعجل في نهايته هو أداء المسؤولين الفعليين حاليا في السعودية خلافا لما كان عليه الأمر مع من سبقوهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف نصرالله أن إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الحرب على اليمن وما يفعلونه هناك من مجازر سيترك أثرا على مستقبل السعودية، أيضا تدخل السعودية الواضح في شؤون الدول الأخرى عبر تقديم نفسها كصديقة لكل الدول خلال العشرين سنة الأخيرة، لأول مرة اليوم نحن نسمع شعار الموت لآل سعود في أكثر من بلد عربي ولأول مرة نرى قوى سياسية وشعبية وحكومات تأخذ موقفا واضحا من آل سعود وتدخلاتهم في المنطقة".

وتابع نصرالله بالقول إن "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية وصفقة القرن وهذا الانبطاح والمذلة أمام (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أمر يسقط هيبة حكام السعودية الذين قدموا أنفسهم في السابق كمستقلين وأحرار".

وأشار نصرالله إلى تصريحات ترامب المتكررة عن أن السعودية يجب أن تدفع الأموال للولايات المتحدة مقابل حمايتها، وقال: "هذا يشكل نهاية الذل أمام ضحكات ترامب في الوقت الذي إن تحدثت به شخصية في العالم الإسلامي حول السعودي لغضبوا وحكموا عليه بالكفر وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع دولته". وأضاف: "بصراحة لم يمر في التاريخ السعودي وضع كالوضع الحالي من المهانة والضعف والانكشاف، لذلك فإنهم لن يبقوا طويلا بحسب السنن الإلهية والطبيعية التي تقول إنه (لا يمكن لهم أن يستمروا طويلا)".