أردوغان يثير قضيتي خاشقجي ومرسي مجددا.. وأمير سعودي: "يواصل هراءه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا، أنه سيواصل "البحث عن الحقائق" في قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي ووفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وجاءت تصريحات أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، خلال لقاء مع مجموعة من الأتراك والمسلمين في مدينة نيويورك الأمريكية، التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان: "رغم امتعاض البعض، سنواصل البحث عن الحقائق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ووفاة الرئيس المصري محمد مرسي". وتوترت العلاقات بين تركيا والسعودية منذ ما يقرب من عام إثر مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وسبق أن شكك أردوغان في أن تكون وفاة مرسي طبيعية، وذلك بعد أن أعلنت السلطات المصرية في 17 يونيو/ حزيران الماضي أنه توفي خلال جلسة محاكمته، بينما استنكرت الخارجية المصرية آنذاك تصريحات أردوغان ووصفتها بأنها "ادعاءات وهمية وتجاوزات فجة في حق مصر".

في غضون ذلك، علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات أردوغان، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لا جديد يُذكر.. أردوغان يواصل هراءه". كما نشر الأمير السعودي صورة لأردوغان يقدم فيها فاكهة للرئيس الإيراني حسن روحاني، معلقا بقوله: "صورة معبرة".