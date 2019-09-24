نتنياهو "باسم إسرائيل": إيران نفذت هجوم أرامكو من الألف إلى الياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر، "باسم إسرائيل، إيران نفذت الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في السعودية، من الألف إلى الياء".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفيديو المنشور الثلاثاء، المجتمع الدولي بالانضمام إلى جهود الرئيس ترامب لتشديد الضغوط على إيران"، معتبرًا أن "هذا هو الطريق الوحيد لوقف العدوان الإيراني".

وأشار نتنياهو إلى أن بلاده "تعرف كيف تدافع عن نفسها في مواجهة مثل هذا العدوان".

وتتهم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إيران بالتورط في الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط في أرامكو السعودية، مما تسبب في خفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 5%، لكن وزير الطاقة السعودي أعلن عودة إمدادات النفط إلى طبيعتها واحتواء آثار الهجوم.