ترامب عن مظاهرات مصر: لست قلقا.. والسيسي قائد عظيم قضى على الفوضى

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التي خرجت في مصر، الجمعة الماضية، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف ترامب نظيره المصري بأنه "قائد عظيم قضى على الفوضى".

وقال ترامب، خلال لقاء مشترك مع السيسي، مساء الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "شرف لي أن أكون مع صديقي رئيس مصر، وهو قائد حقيقي، فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة. عندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن".

وأضاف ترامب: "لذلك، أريد أن أقول إن لدينا علاقة عظيمة طويلة الأمد وأفضل من أي وقت مضى. نتحدث عن الكثير من التجارة والاقتصاد، ونتحدث عن أماكن مختلفة كثيرة مثل ليبيا، أعتقد أن ليبيا قد تكون من الموضوعات التي نناقشها، والعلاقة عظيمة".

وجاء أول سؤال من الصحفيين خلال لقاء الرئيسين عما إذا كان الرئيس الأمريكي يشعر بالقلق من المظاهرات التي تطالب برحيل السيسي. ورد ترامب قائلا: "أعتقد أن الجميع لديهم مظاهرات، حتى صديقكم المفضل في العالم كله الرئيس (باراك) أوباما، كان لديه الكثير من المظاهرات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لست قلقا من المظاهرات في مصر، فمصر لديها قائد عظيم يتمتع باحترام كبير، وفرض النظام، قبل وصوله لم يكن هناك نظام بل فوضى، ولذلك لست قلقا". وأكد ترامب أن "مصر دولة مميزة جدا ومهمة جدا"، مشيرا أن لديها أكبر عدد سكان في المنطقة، كما شكر ترامب السيسي على استضافة زوجته خلال رحلتها إلى مصر وزيارتها للأهرامات.