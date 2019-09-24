ظريف لـCNN: لو كانت إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو لكانت كارثة للسعودية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مجددا، في حوار مع CNN، أن تكون إيران مسؤولة عن الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

وقال ظريف، ردا على سؤال لمذيعة CNN كريستيان أمانبور عما إذا كانت إيران مسؤولة عن الهجوم، إنه "لا يوجد دليل وستكون معجزة إذا قدموا دليلا لأنه لم يحدث". وأضاف: "إذا كنا نقف وراء هذا لكانت كارثة للملكة العربية السعودية وشيء لا يمكنهم إصلاحه". وتابع بالقول: "سبب أنني أرجع ذلك إلى اليمن هو لأنه بسبب اليمن والحرب اليمنية".

وأشار ظريف إلى أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، ورأى أن من لا يصدقون أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم يرفضون تصديق ذلك بسبب رفضهم الاعتراف بأن "أكثر الأسلحة الأمريكية تعقيدا انهزمت على يد اليمنيين"، على حد تعبيره.

وحول تحذيره من إمكانية اندلاع "حرب شاملة"، أوضح ظريف: "لقد قلت إنه إذا وقع هجوم على إيران ستكون هناك حرب شاملة، ولكن كل ما أحاول فعله كدبلوماسي، وأعتقد أن كل دبلوماسي آخر يجب أن يفعله بمن فيهم نظيري الأمريكي، هو محاولة تجنب الحرب، هذه وظيفتنا".

وعما إذا كان يرى أن هناك أجواء حرب في المنطقة أو أن هناك تراجعا عن هجوم عسكري، قال ظريف: "لا أريد أن أسميه تراجعا ولكن أريد أن أسميه حكمة وأتمنى أن تسود الحكمة في المنطقة. والاتهامات لن تساعد في التوصل إلى حل، وهناك حرب جارية في اليمن منذ 4 سنوات ونصف".